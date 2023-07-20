Jokowi Akan Resmikan Tol Bengkulu-Taba Penanjung dan Blusukan ke Pasar Hari Ini

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungan kerja hari kedua di Provinsi Bengkulu pada Kamis, 20 Juli 2023. Presiden akan meresmikan Jalan Tol Bengkulu-Taba Penanjung di Kota Bengkulu.

Sebelum acara peresmian jalan tol, Jokowi terlebih dahulu meninjau SMK Negeri 2 Kabupaten Bengkulu Tengah. Selepas itu, Kepala Negara akan menuju Puskesmas Srikuncoro di Kabupaten Bengkulu Tengah untuk meninjau kegiatan Gerakan Bersama (Geber) Melawan Stunting.

Setelah meresmikan jalan tol, Jokowi diagendakan untuk membagikan sejumlah bantuan sosial bagi para pedagang di Pasar Kepahiang, Kabupaten Kepahiang. Selepas itu, Presiden akan menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kepahiang untuk meninjau fasilitas program BPJS dan perawatan TBC.

Pada siang harinya, Jokowi akan meninjau SMK Negeri 1 Kota Bengkulu. Agenda hari kedua Kepala Negara di Bengkulu diakhiri dengan peninjauan Pasar Minggu, Kota Bengkulu.

(Arief Setyadi )