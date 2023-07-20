Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Raja Sunda Dapat Gelar Kehormatan Pasca Gugur di Perang Bubat

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |07:48 WIB
Kisah Raja Sunda Dapat Gelar Kehormatan Pasca Gugur di Perang Bubat
Ilustrasi (Foto: Ist)
PERANG Bubat menjadi cerita sejarah kelam hubungan antara dua kerajaan besar di Pulau Jawa. Peperangan ini sebenarnya bisa dihindari bila rombongan Kerajaan Sunda diperlakukan secara benar oleh Gajah Mada dan pasukan Kerajaan Majapahit.

Peperangan Bubat juga menyisakan kesedihan mendalam bagi Hayam Wuruk, sang raja Majapahit. Pasalnya dari peperangan ini Hayam Wuruk kehilangan calon istrinya Dyah Pitaloka Citraresmi yang bunuh diri pasca tewasnya rombongan Kerajaan Sunda.

Hayam Wuruk sendiri telah menyampaikan permintaan maaf kepada Hyang Bunisora Surapati, mahapatih Kerajaan Sunda yang tak ikut mengantarkan rombongan ke Majapahit. Namun, permintaan maaf itu masih tak membuat hubungan dua kerajaan ini kembali pulih.

Bahkan dari "Perang Bubat 1279 Saka : Membongkar Fakta Kerajaan Sunda vs Kerajaan Majapahit", hubungan kedua kerajaan kian renggang. Bagi Sunda, Kerajaan Majapahit merupakan wilayah yang tak perlu dijamah kembali.

Perang Bubat juga menandakan gagalnya gagasan Gajah Mada tentang Sumpah Palapa. Perang Bubat juga menyebabkan Gajah Mada dijauhkan dari urusan politis Majapahit. Dengan demikian, Gajah Mada tidak memiliki wewenang lagi untuk merealisasikan gagasan Nusantara dan Sumpah Palapa yang dimanifestasikan dengan menundukkan kerajaan-kerajaan, baik di Jawa maupun di Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit.

Bahkan, menurut Serat Pararaton bahwa berakhirnya Perang Bubat, Gajah Mada yang akan ditangkap oleh raja Kahuripan dan raja Daha tersebut melakukan moksa, wafat tanpa meninggalkan raganya.

