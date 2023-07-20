Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Endus Modus Licik Surveyor Terkait Ekspor Ore Nikel ke Tiongkok

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |08:02 WIB
KPK Endus Modus Licik Surveyor Terkait Ekspor Ore Nikel ke Tiongkok
KPK (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya dugaan siasat licik oknum petugas survey atau surveyor terkait ekspor jutaan ore nikel ke Tiongkok. KPK menyebut ada titik kelemahan pengawasan soal laporan surveyor dalam ekspor tambang ke luar negeri.

"Saya bilangnya bukan modus baru, tapi memang titik lemah kita selama ini soal laporan surveyor. Kita percaya bahwa surveyor itu profesional," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan saat dikonfirmasi, Kamis (20/7/2023).

Pahala mengungkap faktor kelemahan pengawasan terhadap surveyor terkait pengeksporan tambang dari Indonesia ke luar negeri. Salah satunya, soal laporan ekspor tambang yang dikirim ke luar negeri.

"Misal, kalau batubaranya 3.000 kalori ditulis 3.000 misalnya begitu. Kuantitas beton 3.000 kalorinya, kita kan percaya surveyor itu profesional. Nah itu rasanya mesti kita lihat lagi sekarang. Makanya kita, satu cerita nikel soal hs code tapi lihatnya ke laporan surveyor," ujar Pahala.

"Kalau yang di batu bara kita bilang laporan surveyornya masukin ke sistem, jadi jangan ngetik di luar trus diupload, jangan. Masuk ke dalam aja supaya kita tahu kalau entar disana enggak benar ini kan langsung di sini ketahuan, enggak ada pemalsuan," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ekspor Nikel Kejagung KPK korupsi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/337/3038618/4-fakta-kpk-tetapkan-9-tersangka-kasus-mega-korupsi-proyek-pengerukan-pelabuhan-pyeNc3TlIL.jpeg
4 Fakta KPK Tetapkan 9 Tersangka Kasus Mega Korupsi Proyek Pengerukan Pelabuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/337/3037946/kejagung-kebut-berkas-4-tersangka-korupsi-timah-yang-belum-rampung-0yfQn3Hwe9.jpg
Kejagung Kebut Berkas 4 Tersangka Korupsi Timah yang Belum Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036860/5-fakta-korupsi-109-ton-emas-antam-13-orang-jadi-tersangka-utXkZXFeuw.jpg
5 Fakta Korupsi 109 Ton Emas Antam, 13 Orang Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036586/bareskrim-sita-dokumen-barbuk-dugaan-korupsi-pt-spr-xgj6ukY6o7.jpg
Bareskrim Sita Dokumen Barbuk Dugaan Korupsi PT SPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/340/3036503/rugikan-negara-rp1-4-miliar-3-tersangka-korupsi-bantuan-cetak-sawah-di-jambi-ditahan-IeBo7AaLNN.jpg
Rugikan Negara Rp1,4 Miliar, 3 Tersangka Korupsi Bantuan Cetak Sawah di Jambi Ditahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036394/jumat-keramat-wali-kota-semarang-tersangka-BGMIjr1YoE.jpg
Jumat Keramat, Wali Kota Semarang Tersangka?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement