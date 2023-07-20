Kisah Kolam Segaran, Peninggalan Kerajaan Majapahit yang Memukau

KERAJAAN Majapahit menjadi salah satu kerajaan terbesar di nusantara kala itu. Beberapa peninggalan sejarah konon merefleksikan bagaimana menggambarkan kebesaran Majapahit hingga kini. Salah satu dari sekian peninggalan yakni Kolam Segaran yang konon menjadi satu kompleks area di ibu kota kerajaan.

Kolam Segaran menjadi salah satu peninggalan penting Kerajaan Majapahit di situs Trowulan, Majakerta. Kolam Segaran berukuran 375 x 175 x 2,88 meter. Tebal tembok dinding kolam adalah 1,60 meter.

BACA JUGA: Kisah Raja Sunda Dapat Gelar Kehormatan Pasca Gugur di Perang Bubat

Terdapat deretan anak tangga yang turun ke permukaan air di sisi panjangnya di sebelah barat. Luas kolam adalah 6,5 hektare. Karena luasnya tersebut, kolam peninggalan Majapahit disebut dengan Kolam Segaran.

Dinukil dari "Perang Bubat 1279 Saka : Membongkar Fakta Kerajaan Sunda vs Kerajaan Majapahit", keberadaan Kolam Segaran dilaporkan oleh H. Maclaine Pont, ilmuwan Belanda pada tahun 1926. Semula kolam tersebut tertutupi tanah, setelah dilakukan penggalian baru dapat ditampakkan keberadaannya.

Berdasarkan temuan saluran masuk dan keluar dari kolam tersebut, diduga bahwa Kolam Segaran dahulu berfungsi sebagai waduk atau penampungan air.

BACA JUGA: Kisah Siluman Naga Sebesar 2 Pohon Kelapa Muncul saat Pengambilan Keris

Nama Segaran untuk kolam buatan di situs Trowulan tersebut bukan nama asli yang diberikan secara turun- temurun oleh penduduk lokal, melainkan dijuluki oleh penduduk Trowulan. Diperkirakan nama Segaran diberikan ketika kolam itu dibersihkan dan ditampakkan kembali oleh Maclaine Pont pada tahun 1926.

Ketika penduduk Trowulan pada awal abad ke- 20 menyaksikan kolam luas berair mirip laut, mereka memberikannya nama Segaran. Dengan demikian diduga bahwa kolam tersebut memiliki nama asli semasa era Majapahit.