HOME NEWS NASIONAL

Sejarah Pemberian Nama Rasuna Said Kuningan Jakarta

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |09:00 WIB
Sejarah Pemberian Nama Rasuna Said Kuningan Jakarta
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Sejarah pemberian nama Rasuna Said Kuningan Jakarta menarik untuk diulas. Pembahasan ini meliputi asal usul nama pada kawasan identik dengan banyaknya gedung perkantoran Jakarta Selatan.

Rasuna Said merupakan seorang pejuang kemerdekaan kelahiran Maninjau, Agam, Sumatera Barat, pada 14 September 1910. Ia diketahui keturunan bangsawan Minang, anak dari Muhammad Said yang berprofesi sebagai saudagar sekaligus aktivis pergerakan.

Sejarah pemberian nama Rasuna Said Kuningan Jakarta dikarenakan Pemerintah Indonesia mengangkatnya sebagai pahlawan nasional pada tahun 1974, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 084/TK/Tahun 1974 tertanggal 13 Desember 1974. Nama Rasuna Said kemudian diabadikan sebagai nama salah satu jalan utama di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Seperti diketahui, dia dilahirkan pada 14 September 1910 . Dalam bidang pendidikan, Rasuna ingin memiliki hak yang sama dengan kaum laki-laki. Rasuna pasca menyelesaikan pendidikan dasarnya hingga melanjutkan belajar di pesantren Ar-Rasyidiyah tercatat satu-satunya santri perempuan.

