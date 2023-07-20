Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kawal Pemilu 2024, Polri Siapkan Operasi Mantap Brata

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |09:33 WIB
Kawal Pemilu 2024, Polri Siapkan Operasi Mantap Brata
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan (Foto: Puteranegara Batubara)
A
A
A

JAKARTA - Polri menyatakan, tengah melakukan kesiapan serta penyusunan terkait dengan pelaksanaan Operasi Mantap Brata Tahun 2023-2024, guna melakukan pengamanan di seluruh rangkaian Pemilu serentak tahun 2024.

"Bahwa Polri sedang melaksanakan penyusunan Rencana Operasi Kepolisian Terpusat 'Mantap Brata 2023-2024' dengan tujuan untuk melakukan rangkaian pengamanan pada pelaksanaan pemilu dan Pilkada yang dilakukan pada tahun 2024," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada awak media, Jakarta, Kamis (20/7/2023).

Adapun sejumlah satuan kerja Polri yang ikut andil dalam operasi itu, dijelaskan Ramadhan, yakni Bareskrim Polri, Baintelkam Polri, Baharkam Polri, Korbrimob Polri, Slog Polri, Divisi Humas Polri.

Selanjutnya, Divisi TIK Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Hubinter Polri, Srena Polri, dan Itwasum Polri.

Lebih lanjut, Ramadhan menyebutkan bahwa operasi itu akan digelar selamat 211 hari guna memgawal seluruh proses Pemilu.

"Waktu pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2023-2024 direncanakan selama 211 hari sesuai dengan tahapan inti pemilu 2023-2024," tutup Ramadhan.

(Arief Setyadi )

      
