Kabar Duka! Pimpinan Komisi I DPR Bambang Kristiono Meninggal Dunia

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra Bambang Kristiono dikabarkan meninggal dunia saat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya pada Kamis (20/7/2023) pagi ini.

Hal ini dibenarkan rekan di Komisi I DPR, Dave Akbarshah Laksono saat dikonfirmasi wartawan.

"Pak Bambang sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dan meninggal saat sedang bertugas," kata Dave saat dikonfirmasi MNC Portal.

Dave mengaku tidak tahu kapan tepatnya legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) itu meninggal dunia, tapi kemungkinan Kamis pagi tadi.

Menurut Dave, Bambang Kristiono merupakan sosok yang bersahaja, bersahabat dan suka membantu teman-temannya.

"Beliau adalah figur yang amat bersahaja, bersahabat, dan slalu siap membantu para sahabatnya," ungkap politisi Golkar ini.