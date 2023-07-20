Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pekan Depan, Bareskrim Panggil Ahli Terkait Pencucian Uang Panji Gumilang

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |10:33 WIB
Pekan Depan, Bareskrim Panggil Ahli Terkait Pencucian Uang Panji Gumilang
Panji Gumilang (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri menyatakan, pekan depan akan mulai memanggil saksi ahli terkait pengusutan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang.

"Minggu depan akan dilaksankan konfirmasi dengan para saksi-saksi," kata Dir Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan kepada awak media, Jakarta, Kamis (20/7/2023).

Namun, Whisnu belum merinci ahli apa saja yang akan dipanggil untuk diminta keterangannya dalam penyelidikan kasus dugaan TPPU tersebut.

Menurut Whisnu, saat ini pihaknya masih terus berkoordinsasi dengan pihak PPATK dan mendalami transaksi keuangan terkait perkara tersebut.

"Minggu ini pendalaman terkait transaksi-transaksi keuangan dan berkoordinasi dengan tim dari PPATK," ujar Whisnu.

Diketahui, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang pada, Senin 3 Juli 2023.

Usai periksa Panji Gumilang, Dit Tipidum Bareskrim Polri resmi meningkatkan perkara itu ke tahap penyidikan.

