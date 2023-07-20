Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,4 Maluku Utara, BMKG: Adanya Aktivitas Deformasi Dalam Lempeng Laut Maluku

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |10:47 WIB
Gempa M5,4 Maluku Utara, BMKG: Adanya Aktivitas Deformasi Dalam Lempeng Laut Maluku
Illustrasi (foto: freepick)
JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan 5,4 magnitudo mengguncang Pantai Utara Pulau Morotai, Maluku Utara pada Kamis (20/7/2023) pukul 06.08 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut berdasarkan hasil analisis sementara berjenis gempa bumi menengah yang disebabkan aktivitas deformasi Lempeng Laut Maluku.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya aktivitas deformasi dalam Lempeng Laut Maluku. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan kombinasi mendatar naik (oblique thrust)," kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono saat dikonfirmasi, Kamis (20/7/2023).

"Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,1. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 3,03° LU ; 128,36° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 109 Km arah Timur Laut Daruba, Pulau Morotai, Maluku Utara pada kedalaman 193 km," tambahnya.

Daryono pun gempa menimbulkan Pulau Morotai dan Halmahera Barat dengan intensitas II MMI. Namun hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi

Halaman:
1 2
      
