Gempa M5,2 Guncang Wilayah Sanana Malut

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,2 mengguncang wilayah Sanana, Maluku Utara, pada Kamis (20/7/2023) sekira pukul 10.31 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 1.51 Lintang Selatan - 126.46 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:5.2, 20-Jul-2023 10:31:35WIB, Lok:1.51LS, 126.46BT (78 km TimurLaut SANANA-MALUT), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Gempa tersebut dirasakan (MMI) II Sanana.

(Awaludin)