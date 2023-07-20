Ini Daftar Lengkap 96 Perwira Tinggi yang Dimutasi Panglima TNI

JAKARTA- Ini daftar lengkap 96 perwira tinggi yang dimutasi Panglima TNI berdasarkan surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/779/VII/2023 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia tertanggal 17 Juli.

Seperti diketahui, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono kembali melakukan mutasi di tubuh TNI. Sebanyak 96 perwira tinggi dari tiga matra yang memegang jabatan strategis, akan menempati posisi barunya. Selain itu, ada pula yang memasuki purnatugas.

Ini daftar lengkap 96 perwira tinggi yang dimutasi Panglima TNI:

-Pati TNI AL

1. Laksda TNI Maman Firmansyah dari Pangkoarmada II menjadi Wagub Lemhanas

2. Laksda TNI Yayan Sofiyan dari Staf Khusus Kasal menjadi Pangkoarmada II

3. Laksdya TNI Aan Kurnia dari Kabakamla menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun)

4. Laksdya TNI Irvansyah dari Pangkogabwilhan I menjadi Kabakamla

5. Laksda TNI Erwin S. Aldedharma dari Pangkoarmada I menjadi Pangkogabwilhan I

6. Laksda TNI Achmad Wibisono dari Kas Kogabwilhan II menjadi Pangkoarmada I

7. Laksma TNI Rudhi Aviantara dari Kas Koarmada III menjadi Kas Kogabwilan II