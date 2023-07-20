Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Mutasi TNI AD, 16 Jenderal Masuki Purnatugas

Krina Sembiring , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |11:26 WIB
Mutasi TNI AD, 16 Jenderal Masuki Purnatugas
Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono kembali melakukan mutasi di tubuh TNI. Sebanyak 96 perwira tinggi dari tiga matra yang memegang jabatan strategis, akan menempati posisi barunya. Selain itu, ada pula yang memasuki purnatugas. Dengan rincian 53 Pati TNI AD, 26 Pati TNI AL, dan 17 Pati TNI AU.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/779/VII/2023 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia tertanggal 17 Juli 2023.

Dari 16 Pati TNI AD yang purnatugas, sebanyak dua orang berpangkat Letnan Jenderal (Letjen), empat orang berpangkat Mayor Jenderal (Mayjen), dan 10 orang berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen). Berikut daftar Jenderal TNI AD yang menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka purnatugas:

1. Mayjen TNI Agus Dhani Mandaladikari dari Staf Khusus Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun).

2. Letjen TNI Agus Suhardi dari Pangkogabwilhan III menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun).

3. Letjen TNI Mohamad Sabrar Fadhilah dari Wagub Lemhannas menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun)

4. Mayjen TNI Widjanarko dari Wadanpussenif menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun).

5. Mayjen TNI Tri Winarno dari Aslat KSAD menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun).

