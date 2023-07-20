Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jejak Mayjen Kunto Arief, Anak Mantan Wapres yang Dimutasi dari Pangdam Siliwangi Jadi Wadankodiklat

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |11:36 WIB
Jejak Mayjen Kunto Arief, Anak Mantan Wapres yang Dimutasi dari Pangdam Siliwangi Jadi Wadankodiklat
Mayjen Kunto Arief (Foto: Wikipedia)
A
A
A

JAKARTA - Mayor Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo, merupakan salah satu perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang terkena mutasi menjadi Wakil Komandan Kodiklat. Sebelumnya, ia merupakan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) III/Siliwangi. 

Pria kelahiran 15 Maret 1971 itu menjadi Wadankodiklat sejak 17 Juli 2023. Jenderal bintang dua ini merupakan lulusan Akademi Militer dari kecabangan infanteri.

Kunto Arief merupakan putra dari mantan Panglima ABRI sekaligus Wakil Presiden ke-6 Indonesia yakni, Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno.

Menukil dari wikipedia, Kunto Arief mengikuti sejumlah pendidikan militer, mulai dari Akmil 1992, Sesarcabif, Dik PARA, Dik Raider, Dik Mobud, Dik Scuba TNI AL, Diklapa I, Selapa II, Seskoad Dikreg XLV (2007), Susdanyon, Susdandim, Sesko TNI, Lemhannas.

Dari pendidikan dan kemampuan yang dimiliki, Kunto Arief memiliki segudang pengalaman dalam mengisi posisi strategis di TNI. Mulai dari dirinya masih berpangkat Letnan Dua sampai dengan kapten, ia menjabat Danton Yonif Linud 502/Ujwala Yudha (1992), Danton Yonif 412/Bharata Eka Sakti.

Saat menjadi Mayor, dirinya mengemban tugas sebagai Kasi 2/Ops Korem 083/Baladhika Jaya (2007—2008). Naik ke Letnan Kolonel, Kunto Arief Danyonif 500/Raider (2008—2009), Dansatdik Sussarcab Pusdikif Pussenif (2009—2010), dan Kasbrigif 13/Galuh (2010—2012).

Halaman:
1 2
      
