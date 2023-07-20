Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

10 Kolonel TNI AD Ini Pecah Bintang, Nomor 1 Jenderal Kopassus Penurun Baliho Habib Rizieq

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |11:38 WIB
10 Kolonel TNI AD Ini Pecah Bintang, Nomor 1 Jenderal Kopassus Penurun Baliho Habib Rizieq
Kolonel Inf Luqman Arief/ist
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono melakukan mutasi 96 perwira tinggi dari 3 matra TNI. Sepuluh di antaranya pecah bintang menjadi jenderal bintang satu alias Brigadir Jenderal (Brigjen).

Keputusan mutasi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/779/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.

Berikut ini 10 nama Kolonel TNI AD yang pecah bintang:

1.Kolonel Inf Luqman Arief dari Danrem 022/PT (Pematang Siantar) Kodam I/BB menjadi Danrem 121/ABW (Sintang) Kodam XII/Tpr.

Nama Luqman Arief sempat diperbincangkan karena ketegasannya saat menjabat Dandim 0501/Jakarta Pusat tahun 2020.

Luqman pernah berkonflik dengan FPI. Saat itu, dia dan anggotanya ingin menyemprot disinfektan di jalan ke kediaman Habib Rizieq Shihab (HRS).

Jenderal Kopassus ini juga menjadi aktor di balik penurunan baliho Habib Rizieq Shihab (HRS) atas perintah Pangdam Jaya,saat itu Mayjen TNI Dudung Abdurachman.

Ketegasan lainnya dia juga aktif menjadi pereda demo yang terjadi di Jakarta Pusat. Salah satunya aksi penolakan Omnibuslaw dari mahasiswa dan buruh beberapa waktu lalu.

2. Kolonel Czi G Eko Sunarto dari Auditor Madya Itjen Kemhan menjadi Dir Bela Negara Ditjen Pothan Kemhan.

3. Kolonel Inf Raden Agus Prasetyo Utomo dari Pamen Denmabesad menjadi Irlat Itum Itjenad.

4. Kolonel Inf Dwi Lagan Safrudin dari Pamen Denmabesad menjadi Dirdik Kodiklatad. Kopassus

5. Kolonel Ckm Bidik Catur Prasetya dari Kabidwasum SPI RSPAD Gatot Soebroto menjadi Dirum Puskesad.

Halaman:
1 2
      
