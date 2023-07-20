Bambang Kristiono Meninggal Dunia Diduga Akibat Serangan Jantung

Wakil Ketua Umum Komisi I DPR RI, Bambang Kristiono semasa hidup (foto: dok ist)

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Bambang Kristiono meninggal dunia pada Kamis (20/7/2023) pagi. Politikus Partai Gerindra itu, dikabarkan wafat akibat serangan jantung.

"Informasinya (meninggal akibat serangan) jantung. Kemarin sore masih sempat olah raga lalu setelahnya mungkin kecapean," kata Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid saat dihubungi, Kamis (20/7/2023).

Komisi I DPR RI, kata Meutya, turut berduka cita atas meninggalnya Bambang. Ia berkata, Bambang meninggal saat menjalankan tugas kala melakukan kunjungan di Manado, Sulawesi Utara.

"Kami, Komisi I amat berduka mendengar kabar ini. Beliau kemarin di Manado dalam rangka kunjungan kerja Komisi 1, beliau ketika itu sehat dan menjalankan tugas dengan amat baik," tutur Meutya.