Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kominfo Klaim Telah Blokir 846.047 Situs Perjudian Online

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |12:10 WIB
Kominfo Klaim Telah Blokir 846.047 Situs Perjudian Online
Menkominfo, Budi Arie (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi mengatakan, pihaknya telah melakukan pemutusan akses atau takedown terhadap 846.047 konten perjudian online sepanjang tahun 2018 hingga 19 Juli 2023.

"Sejak tahun 2018 hingga 19 Juli 2023, kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses atau takedown terhadap 846.047 konten perjudian online," kata Budi kepada wartawan di kantor Kominfo, Kamis (20/7/2023).

Bahkan dalam seminggu terakhir sejak 13-19 Juli 2023, kementerian Kominfo lanjutnya telah melakukan pemutusan akses terhadap 11.333 konten perjudian online.

Selain itu, Kementerian Kominfo, lanjutnya juga menerima aduan penyalahgunaan rekening akun perbankan untuk kepentingan pelanggaran hukum termasuk diantaranya konten perjudian melalui platform cekrekening.id.

Dimana sepanjang bulan Januari sampai dengan 17 Juli 2023 kementerian Kominfo telah menerima aduan 1.859 aduan pemanfaatan rekening perbankan untuk kegiatan perjudian online.

"Jumlah tersebut merupakan bagian dari aduan yang kementerian Kominfo terima tahun 2023 yaitu sebanyak 1.914 aduan," kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/525/3146065/judi-Z9aY_large.jpg
Gerebek Judi Sabung Ayam, Polisi Ringkus 18 Orang di Cimenyan Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/337/3126267/polri-ylR8_large.jpg
Kapolri Pastikan Tindak Tegas Anggota yang Terlibat Judi Sabung Ayam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/338/3037748/markas-judi-sabung-ayam-di-bekasi-diobrak-abrik-polisi-70-orang-ditangkap-N81vENs9ce.jpg
Markas Judi Sabung Ayam di Bekasi Diobrak-abrik Polisi, 70 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/608/3033239/buru-juru-tulis-judi-togel-polisi-sisir-warung-tuak-di-dolok-masagal-simalungun-yUMHgNmjvx.jpg
Buru Juru Tulis Judi Togel, Polisi Sisir Warung Tuak di Dolok Masagal Simalungun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/337/3025814/daftar-kasino-terbesar-di-dunia-surga-bagi-para-penggila-judi-ziuRY0eK0g.jpg
Daftar Kasino Terbesar di Dunia, Surga bagi Para Penggila Judi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/337/3022668/soal-judi-online-habiburokhman-teman-teman-dpr-dan-dprd-ada-juga-yang-terpapar-2ncbiU4ToO.jpg
Soal Judi Online, Habiburokhman: Teman-Teman DPR dan DPRD Ada Juga yang Terpapar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement