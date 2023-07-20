9 Keris Paling Sakti, Ada Mpu Gandring Senjata Andalan Ken Arok

JAKARTA- Beberapa daftar keris paling sakti ini memiliki kemampuan dan sejarah mendunia. Seperti diketahui, keris merupakan senjata tradisional Jawa. Sebagai senjata tikam yang mematikan, keris sudah digunakan sejak turun temurun dari era kerajaan sampai sekarang.

Berikut daftar keris paling sakti dilansir dari berbagai sumber:

1. Keris Nogososro

Nogososro sendiri simbol kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Naga yang ada dalam keris ini berarti kekuatan dan kekuasaan.

Keris ini memiliki motif naga utuh dari bagian gandhik sampai ekor dengan mulut naga yang menggigit batu intan.

Lalu memiliki 1.000 sisik dengan makna untuk menolak 1.000 bencana.