R. Sidharta Wisnu Graha, Eks Komandan Sat 81 Gultor Kopassus Kini Pimpin Lembah Tidar

JAKARTA – Sejumlah jenderal Kopassus TNI AD dimutasi oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Keputusan mutasi ini tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/779/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.

Salah satunya adalah mantan Komandan Sat 81 Kopassus Brigjen TNI R. Sidharta Wisnu Graha yang dimutasi untuk memimpin Lembah Tidar atau dimutasi menjadi Gubernur Akademi Militer (Akmil).

Kepala Staf Kodam (Kasdam) XVII/Cenderawasih itu dimutasi menjadi Gubernur Akmil menggantikan Mayjen TNI Erwin Djatniko yang digeser menjadi Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) III/Siliwangi.

R. Sidharta Wisnu Graha merupakan lulusan Akmil 1991. Pria kelahiran Pasuruan, Jawa Timur, Januari 1970 ini mengawali karier militernya sebagai Komandan Satuan (Dansat) 81 Komando Pasukan Khusus (Kopassus) pada periode 2012-2014.

Kemudian, dia menjadi Staf Ahli Danjen Kopassus pada periode 2014-2015. Selanjutnya, dia menjadi Pamen Denma Mabesad periode 2015-2016.