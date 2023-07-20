Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

R. Sidharta Wisnu Graha, Eks Komandan Sat 81 Gultor Kopassus Kini Pimpin Lembah Tidar

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |12:30 WIB
R. Sidharta Wisnu Graha, Eks Komandan Sat 81 Gultor Kopassus Kini Pimpin Lembah Tidar
R. Sidharta Wisnu Graha/ dok Penrem Wijayakarta
A
A
A

JAKARTA – Sejumlah jenderal Kopassus TNI AD dimutasi oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Keputusan mutasi ini tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/779/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.

Salah satunya adalah mantan Komandan Sat 81 Kopassus Brigjen TNI R. Sidharta Wisnu Graha yang dimutasi untuk memimpin Lembah Tidar atau dimutasi menjadi Gubernur Akademi Militer (Akmil).

Kepala Staf Kodam (Kasdam) XVII/Cenderawasih itu dimutasi menjadi Gubernur Akmil menggantikan Mayjen TNI Erwin Djatniko yang digeser menjadi Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) III/Siliwangi.

R. Sidharta Wisnu Graha merupakan lulusan Akmil 1991. Pria kelahiran Pasuruan, Jawa Timur, Januari 1970 ini mengawali karier militernya sebagai Komandan Satuan (Dansat) 81 Komando Pasukan Khusus (Kopassus) pada periode 2012-2014.

Kemudian, dia menjadi Staf Ahli Danjen Kopassus pada periode 2014-2015. Selanjutnya, dia menjadi Pamen Denma Mabesad periode 2015-2016.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175397/viral-4ifw_large.jpg
Rombongan Pasukan Elite TNI AD Sikat Pelaku Begal dan Tabrak Lari di Tol Kebon Jeruk Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171327/wahyu-lMY1_large.jpg
Pembunuhan Kacab Bank BUMN, TNI Tidak Bisa Dipekerjakan untuk Tindak Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171303/wahyu-kuZ8_large.jpg
Kadispenad Ungkap Strategi Penempatan Rudal KHAN di Kalimantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170966/wahyu-eEqm_large.jpg
TNI AD Lirik Drone Canggih Turki untuk Kirim Logistik hingga Bantu Warga Terpencil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169939/satwa-DWMo_large.jpg
Ekspedisi di Sanggabuana Catat Temuan Penting, TNI AD Perkuat Peran Pelestarian Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/337/3154291/maruli_simanjuntak-tQV8_large.jpeg
Daftar Lengkap 25 Pati TNI AD Naik Pangkat, Jenderal Kopassus Asal Tidore Resmi Bintang 3
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement