HOME NEWS NASIONAL

Profil Bambang Kristiono, Pimpinan Komisi I DPR Sekaligus Eks Tim Mawar yang Meninggal

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |12:53 WIB
Profil Bambang Kristiono, Pimpinan Komisi I DPR Sekaligus Eks Tim Mawar yang Meninggal
Bambang Kristiono (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Pimpinan Komisi I DPR RI Bambang Kristiono meninggal dunia pada Kamis (20/7/2023). Dikabarkan, Bambang Kristiono terkena serangan jantung saat sedang menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.

Bambang Kristiono merupakan pria kelahiran 25 Desember 1960. Dirinya menjadi Anggota DPR RI untuk periode 2019-2024 dan duduk di Komisi I DPR sebagai wakil ketua.

Menukil wikipedia, kader Partai Gerindra itu mewakili daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat II, yang meliputi Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, dan Kota Mataram.

Di Partai Gerindra, dirinya pernah menjadi Anggota Dewan Pembina periode 2016-2021. Ia juga menjabat sebagai Ketua Dewan Eksekutif Badan Pengawas dan Disiplin DPP Partai Gerindra sejak 2015 hingga tutup usia.

Kemudian, pembina Yayasan Haji Bambang Kristiono Peduli. Ia juga menduduki berbagai posisi penting di perusahaan, Direktur Umum PT. Tidar Kerinci Agung (2000-2019), Direktur Utama PT. Tribuana Antar Nusa (2001-2019), Komisaris Utama PT. Nusantara Swadesi Mining sejak 2003, Komisaris Utama PT. Trimahesa Cakrawala Nusantara sejak 2008, Komisaris Utama PT. Badira Jala Samudra sejak 2020, dan Wakil Ketua Komisi-1 DPR RI sejak 2019.

Bambang Kristiono juga memiliki latar belakangan militer. Saat masih aktif menjadi anggota TNI, dirinya pernah menjadi Komandan Tim Mawar. Bambang Kristiono dijatuhi hukuman 22 bulan penjara lewat putusan Mahkamah Militer Tinggi II pada 6 April 1999. Ia juga dipecat dari TNI (saat itu masih ABRI).

(Arief Setyadi )

      
