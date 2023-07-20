Pablo Benua Bela Panji Gumilang dan Bakal Biayai Ponpes Al Zaytun

JAKARTA – Pablo Benua bela Panji Gumilang dan bakal biayai Ponpes Al Zaytun menarik untuk diulas. Diketahui, Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan atau PPATK telah memblokir 256 rekening milik pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang.

PPATK menyampaikan ratusan rekening milik pendiri pesantren tersebut yang berlokasi di desa Mekarjaya, Gantar, Indramayu, Jawa Barat, berasal dari enam identitas yang berbeda.

Pengusaha Pablo Benua pun siap membela Panji Gumilang. Hal itu diutarakan Pablo Benua saat menghadiri perayaan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijiriah.

Adapun video saat Pablo Benua diminta untuk memberikan kata sambutan tersebut diunggah di akun YouTube Al-Zaytun Offical pada Rabu (19/7/2023).

"Membela Al Zaytun dan membela syekh panji Gumilang. Saya tekankan saya akan pasang badan untuk syekh Panji Gumilang dan Al Zaytun," ujar Pablo Benua dikutip dari @terangmedia, Kamis (20/7/2023).

Pablo juga mengatakan agar para santri tak perlu takut akibat rekening Panji Gumilang diblokir. Dia pun siap membiayai semua biaya operasional Ponpes Al Zaytun.

"Bahkan hari ini saya ingin sampaikan pada teman-teman, mungkin sudah banyak yang mendengarkan isu bahwa rekening syekh Panji Gumilang dan rekening Al Zaytun katanya di blokir. Syekh bilang jangan takut dan saya sampaikan pada teman-teman jangan takut," ujarnya.

Alasan dirinya membiayai semua operasional Ponpes Al Zaytun, karena dirinya sangat peduli dengan Pendidikan di Indonesia.

"Kalau Al Zaytun kekurang operasional minta sama saya, saya kasih, untuk pendidikan Indonesia" tutup Pablo Benua.

Sekadar diketahui, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri menyatakan, pekan depan akan mulai memanggil saksi ahli terkait pengusutan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang.