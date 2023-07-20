Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Horor Malam Satu Suro di Waduk Gajah Mungkur

Raniah Tamarisha , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |13:34 WIB
Kisah Horor Malam Satu Suro di Waduk Gajah Mungkur
Komplek Pemakaman di Waduk Gajah Mungkur/Foto: Antara
JAKARTAMalam 1 Suro adalah tradisi masyarakat Jawa yang jatuh pada tanggal 1 Muharram dalam penanggalan Hijriyah atau penanggalan Islam dan bertepatan dengan awal bulan pertama dalam penanggalan Jawa.

Secara tradisional, malam ini merupakan momen yang sarat dengan kepercayaan dan kegiatan spiritual. Karena itulah malam tersebut dianggap sakral dan dirayakan dengan berbagai macam ritual.

Sebagian masyarakat mempercayai bahwa para arwah akan kembali ke rumah pada malam 1 Suro untuk mengunjungi keluarganya. Pasalnya, malam 1 suro juga dikenal sebagai hari pesta bagi para arwah dan makhluk halus. Ada cerita di tengah masyarakat di Wonogiri, Jawa Tengah mengenai malam satu Suro.

Saat itu, seorang pria berusia 52 tahun hanyut dalam sebuah suasana romantis yang terjadi di tengah kuburan di Waduk Gajah Mungkur.

Ketika itu ia ditemukan oleh seorang warga di Waduk yang telah mengering karena musim kemarau dalam keadaan tidak sadar.

Warga Desa Pokoh Kidul, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah Ini menceritakan pengalaman misterius yang pernah ia alami pada Sabtu 8 September 2018 lalu.

Saat kejadian, pria itu sedang memancing di waduk tersebut. Namun bukannya seekor ikan yang didapatnya, ia malah ditemukan oleh seorang warga sedang tidur dalam kondisi tanpa busana sambil memeluk sebuah nissan.

Namun yang lebih mengejutkan, saat ia dibangunkan, ia sempat merasa hilang ingatan. Setelah itu dokter menyatakan jika dirinya mengalami dehidrasi. Seorang sesepuh desa mengatakan jika, pria itu nyaris dibawa oleh roh penunggu kuburan di tengah Waduk tersebut.

Waduk Gajah Mungkur ini dibangun mulai tahun 1976 dan mulai beroperasi pada tahun 1982. Waduk tersebut terbentuk dengan membendung aliran Sungai Bengawan Solo dan dirancang sebagai salah satu flood control atau pengendali banjir.

Halaman:
1 2 3
      
