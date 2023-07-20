Usut Proyek Pengadaan di Kemenhub, KPK Cecar Staf Ahli Menhub

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi Staf Ahli Menteri Perhubungan (Menhub), Robby Kurniawan soal proyek pengadaan hingga besaran alokasi anggaran di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Proyek pengadaan hingga alokasi anggaran di Kemenhub tersebut juga didalami lewat lima saksi lainnya.

Adapun, lima saksi lainnya tersebut merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kemenhub yakni, Nur Setiawan; Anshari; Dandun Prakosa; Irvan Ariestiana; dan Rode Paulus Gaguk. Para saksi tersebut diduga mengetahui proyek pengadaan hingga besaran alokasi anggarannya.

"Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan beberapa proyek pengadaan di Kemenhub termasuk penentuan besaran alokasi anggarannya," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (20/7/2023).

Sebelumnya, KPK sempat menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menhub Budi Karya Sumadi, pada Jumat, 14 Juli 2023. Budi dipanggil untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Bagian Tengah, Jawa Bagian Barat, dan Jawa-Sumatera, tahun anggaran 2018-2022.

Namun, Budi Karya Sumadi tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut. Oleh karenanya, KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Budi Karya. Belum ada informasi terkini soal panggilan ulang pemeriksaan terhadap Budi Karya.