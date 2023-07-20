Soroti Polemik PPDB, Jokowi: Anak Kita Harus Diberikan Pendidikan Setinggi-tingginya

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti sejumlah permasalahan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2023.

Menurut Jokowi, hal tersebut terjadi di semua daerah. Namun, dirinya mendorong agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang baik.

“Masalah lapangan selalu ada di semua kota, kabupaten, maupun provinsi ada semuanya, tapi yang paling penting diselesaikan baik-baik di lapangan,” kata Presiden dalam keterangannya, Kamis (20/7/2023).

Presiden menegaskan bahwa pentingnya mengutamakan kepentingan anak-anak Indonesia untuk dapat mengenyam pendidikan di sekolah.

Kepala Negara mengatakan, pemerintah baik pusat maupun daerah harus memastikan anak-anak mendapatkan kesempatan tersebut.

“Anak-anak kita harus diberikan peluang seluas-luasnya untuk memiliki pendidikan yang baik dan setinggi-tingginya,” ucap Presiden.

(Fakhrizal Fakhri )