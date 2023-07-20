Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pemilu 2024, Wapres: Proses Lahirnya Pemimpin Transformatif untuk Kemaslahatan Rakyat

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |14:50 WIB
Pemilu 2024, Wapres: Proses Lahirnya Pemimpin Transformatif untuk Kemaslahatan Rakyat
Wapres KH Ma'ruf Amin (Foto: Setwapres BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2024 merupakan proses lahirnya pemimpin transformatif untuk kemaslahatan rakyat.

"Pemilu dan Pilkada 2024 menjadi proses lahirnya pemimpin-pemimpin transformatif, pemimpin yang akan mengelola penyusunan kebijakan negara dan daerah, agar mendatangkan maslahat bagi rakyat," ungkap Wapres dalam sambutannya pada pembukaan Rakernas Apkasi, Kamis (20/7/2023).

Wapres mengatakan bahwa Pemilu dan Pilkada 2024 juga akan menjadi Pemilu dan Pilkada serentak yang paling besar dan kompleks dalam sejarah politik Indonesia.

"Pemilu serentak didesain untuk menciptakan pemerintahan yang stabil, serta berjalan beriringan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah," kata Wapres.

Langkah ini, lanjut Wapres, adalah suatu koreksi kebijakan guna menata proses politik dan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan kerangka tahapan waktu yang stabil.

"Setiap tahapan menjelang Pemilu dan Pilkada 2024 tidak kalah penting dibandingkan hari pencoblosan. Saya berharap, para pemimpin Kabupaten bersama perangkatnya sigap dalam menjaga stabilitas dan keamanan menjelang hingga pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, imbau Wapres.

