Kisah Bung Karno, Melarang Masyarakat Indonesia Bergaya The Beatles

JAKARTA- Kisah Bung Karno yang melarang masyarakat Indonesia untuk bergaya seperti The Beatles akan diulas disini. Hal ini dikarenakan fenomena The Beatles yang mendunia ini kemudian juga turut masuk ke Indonesia saat masa Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno.

Sayangnya, fenomena Beatlemania, yakni sebutan untuk penggemar The Beatles tidak disambut baik oleh Presiden Soekarno.

Hal ini berawal pada tahun 1950 an dimana di radio, masyarakat lebih banyak meminta untuk di putarkan lagu-lagu barat seperti Elvis Presley, Frank Sinatra, Nat King Cole, dan sebagainya.

Pada peringatan hari kemerdekaan Indonesia ke-14, Soekarno secara terbuka menyatakan pandangan sinisnya terhadap budaya barat. Pada pidatonya di tanggal 17 Agustus 1959, Bung Karno secara tegas menyatakan bahwa budaya barat adalah budaya kontra revolusioner yang tidak akan dapat membuat generasi muda Indonesia menjadi seorang yang nasionalis.