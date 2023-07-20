Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Bung Karno, Melarang Masyarakat Indonesia Bergaya The Beatles

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |15:55 WIB
Kisah Bung Karno, Melarang Masyarakat Indonesia Bergaya The Beatles
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Kisah Bung Karno yang melarang masyarakat Indonesia untuk bergaya seperti The Beatles akan diulas disini. Hal ini dikarenakan fenomena The Beatles yang mendunia ini kemudian juga turut masuk ke Indonesia saat masa Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno.

Sayangnya, fenomena Beatlemania, yakni sebutan untuk penggemar The Beatles tidak disambut baik oleh Presiden Soekarno.

Hal ini berawal pada tahun 1950 an dimana di radio, masyarakat lebih banyak meminta untuk di putarkan lagu-lagu barat seperti Elvis Presley, Frank Sinatra, Nat King Cole, dan sebagainya.

Pada peringatan hari kemerdekaan Indonesia ke-14, Soekarno secara terbuka menyatakan pandangan sinisnya terhadap budaya barat. Pada pidatonya di tanggal 17 Agustus 1959, Bung Karno secara tegas menyatakan bahwa budaya barat adalah budaya kontra revolusioner yang tidak akan dapat membuat generasi muda Indonesia menjadi seorang yang nasionalis.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180663//ketua_umum_pdi_perjuangan_megawati_soekarnoputri-h4wi_large.jpg
Megawati Sebut Nilai Kemanusiaan Bung Karno Dihayati  dari Tat Twam Asi, Apa Artinya? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180651//ketua_umum_pdi_perjuangan_megawati_soekarnoputri-ewh1_large.jpg
Megawati Bongkar Penolakan Orde Baru: Soeharto Larang Bung Karno Dimakamkan di TMP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178646//sekjen_pdip_hasto_kristiyanto-oAqc_large.jpg
Hasto: Jika Bung Karno Masih Hidup, Tragedi Gaza Tak Akan Terjadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171231//soekarno-NfcE_large.jpg
Romansa Cinta Bung Karno dan Ratna Sari Dewi, Wanita Cantik Asal Jepang yang Dinikahi di Usia 22 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171007//rano-NpSX_large.jpg
Pimpinan Upacara Peringatan Rapat Raksasa Ikada, Wagub DKI Gaungkan Semangat Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170987//judha-M2Jw_large.jpg
Kemlu Bantu Pemulangan Jenazah Yurike Sanger Istri Bung Karno dari AS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement