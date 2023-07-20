Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Benarkah Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Sempat Dibuang ke Tempat Sampah?

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |18:41 WIB
Benarkah Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Sempat Dibuang ke Tempat Sampah?
Ilustrasi (Foto: Okezone)
JAKARTA- Benarkah teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sempat dibuang ke tempat sampah menarik untuk dibahas. Agustus menjadi bulan yang penting bagi masyarakat Indonesia.

Di bulan tersebut, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno yang berlokasi di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 dilakukan pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Mohammad Hatta.

Teks proklamasi pun menjadi salah satu saksi bisu kemerdekaan Tanah Air. Namun, dalam sejarahnya teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia rupanya sempat dibuang ke tempat sampah.

Kisah bermula pada Jumat dini hari tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Laksamada Tadashi Maeda, di mana Soekarno, Mohammad Hatta dan Ahmad Soebardjo tengah merumuskan naskah proklamasi.

Halaman:
1 2 3
      
