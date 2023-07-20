Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini Alasan Soekarno Menjadikan 17 Agustus Hari Kemerdekaan Indonesia

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |20:03 WIB
Ini Alasan Soekarno Menjadikan 17 Agustus Hari Kemerdekaan Indonesia
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Alasan Soekarno menjadikan 17 Agustus sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia akan menjadi informasi yang menarik untuk diketahui. Pada tanggal tersebut, bangsa Indonesia akan bersuka cita merayakan HUT RI.

Berbagai macam kegiatan akan dilakukan masyarakat untuk menyemarakkan hari kelahiran Indoneisa, seperti berbagai macam lomba, kerja bakti, karnaval, tasyakuran, dan lain-lain.

Di tengah euforia HUT RI, tak banyak yang tahu alasan Soekarno menjadikan 17 Agustus sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia.

Ir Soekarno sebagai salah satu tokoh bersejarah Indonesia memiliki beberapa pertimbangan sebelum memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Salah satu alasannya adalah saat itu Jepang yang masih menduduki Indonesia menyerah pada sekutu.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180663//ketua_umum_pdi_perjuangan_megawati_soekarnoputri-h4wi_large.jpg
Megawati Sebut Nilai Kemanusiaan Bung Karno Dihayati  dari Tat Twam Asi, Apa Artinya? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178646//sekjen_pdip_hasto_kristiyanto-oAqc_large.jpg
Hasto: Jika Bung Karno Masih Hidup, Tragedi Gaza Tak Akan Terjadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/18/3178228//sanae_takaichi-uN0P_large.jpg
Sanae Takaichi Resmi Jadi Perdana Menteri Perempuan Pertama Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/25/3177782//manufaktur-USME_large.jpg
Kenapa Tegal Dijuluki Jepangnya Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/18/3174488//sanae_takaichi_berpeluang_kuat_menjadi_pm_perempuan_pertama_jepang-iWUZ_large.jpg
Sanae Takaichi Berpeluang Jadi Perempuan Pertama yang Jabat PM Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/25/3174307//anak_jepang_naik_gunung-nfaU_large.jpg
Anak TK di Jepang Sudah Diajari Hiking, Tingginya Lebihi Gunung Dieng
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement