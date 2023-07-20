Ini Alasan Soekarno Menjadikan 17 Agustus Hari Kemerdekaan Indonesia

JAKARTA- Alasan Soekarno menjadikan 17 Agustus sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia akan menjadi informasi yang menarik untuk diketahui. Pada tanggal tersebut, bangsa Indonesia akan bersuka cita merayakan HUT RI.

Berbagai macam kegiatan akan dilakukan masyarakat untuk menyemarakkan hari kelahiran Indoneisa, seperti berbagai macam lomba, kerja bakti, karnaval, tasyakuran, dan lain-lain.

Di tengah euforia HUT RI, tak banyak yang tahu alasan Soekarno menjadikan 17 Agustus sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia.

Ir Soekarno sebagai salah satu tokoh bersejarah Indonesia memiliki beberapa pertimbangan sebelum memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Salah satu alasannya adalah saat itu Jepang yang masih menduduki Indonesia menyerah pada sekutu.