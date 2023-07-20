Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Minta Dikawal Kejagung, Menkominfo Klaim Bakal Tuntaskan Proyek BTS Tahun Ini

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |15:09 WIB
Minta Dikawal Kejagung, Menkominfo Klaim Bakal Tuntaskan Proyek BTS Tahun Ini
Menkominfo Budi Arie Setiadi (Foto: Widya Michella)
JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi memastikan proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) akan rampung pada tahun ini. Proyek tersebut diketahui dikorupsi dan sedang dalam penyidikan Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Soal BTS harus dilanjutkan harus terwujudkan kita menargetkan tahun ini bisa tuntas selam lambatnya tahun ini bisa," kata Budi di Gedung Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2023).

Pihaknya mengaku sedang mengidentifikasi masalah koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Salah satunya dengan koordinasi dengan Kejagung, pada Senin 24 Juli 2023 besok.

"Senin kita akan koordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk melakukan pengawalan. Proses hukum biarkan, tapi program BTS ini harus berjalan," katanya.

Budi Arie menambahkan, proyek tersebut tetap harus berjalan karena BTS 4G BAKTI Kominfo merupakan hak bagi rakyat Indonesia. Terutama untuk mendapatkan sinyal di berbagai daerah di Indonesia.

"Karena ini soal hak rakyat memperoleh signal dan bandwidth untuk rakyat," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
