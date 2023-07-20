Rugi Rp35 Miliar, Korban Penipuan Modus Kerja Paruh Waktu Lapor Bareskrim

JAKARTA - Sejumlah orang atau Paguyuban yang menjadi korban penipuan online e-commerce bermodus kerja paruh waktu menyambangi Gedung Bareskrim Polri untuk membuat laporan polisi.

Korban yang kurang lebih 100 orang itu mengaku menjadi korban penipuan hingga mengalami kerugian mencapai Rp35 miliar. Perwakilan korban penipuan online, Tria menjelaskan, ratusan korban itu ditugaskan untuk meningkatkan rating dari e-commerce tersebut.

"(Pelaku) menawarkan kerja paruh waktu, kerja paruh waktu di mana menaikkan rating penjualan di salah satu e-commerce," kata Tria kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (20/7/2023).

Menurut Tria, mereka diminta untuk memberikan komentar dan menyukai unggahan dari e-commerce itu. Korban itu diminta untuk melakukan top up dengan iming-iming uang tersebut dapat kembali dengan komisi sebesar sepuluh persen.

"Lalu (komisi) benar-benar ditransfer menggunakan atas nama perusahaan, atau nama sebuah CV atau PT. Karena diawal benar terjadi kami mendapat komisi atas kerja paruh waktu itu, lalu kami masuk ke sebuah perkumpulan itu di mana perkumpulan itu ada beberapa yang katanya itu adalah pekerja juga yang sama seperti kami, namun setelah kami selidiki bahwa itu mereka sindikat juga. Kalau 100K itu 10 persen, jadi 110k. Jadi semakin besar top up kita semakin besar komisi yang didapat," ujarnya.