HOME NEWS NASIONAL

Generasi Muda Diminta Tak Galau soal Masa Depan, Bacaleg Perindo: Ganjar Mentor yang Tepat

Dimas Choirul , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |15:58 WIB
Generasi Muda Diminta Tak Galau soal Masa Depan, Bacaleg Perindo: Ganjar Mentor yang Tepat
Dian Mirza. (Foto: Dok Perindo)
A
A
A

JAKARTA - Bacaleg muda Partai Perindo, Dian Mirza mendukung pernyataan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) sekaligus Bacapres Pemilu 2024 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo. Ganjar mengimbau generasi muda untuk tidak galau terkait masa depan mereka.

Ganjar menyebutkan, dalam menghadapi masa depan, generasi muda harus menyiapkan keterampilan dan pengetahuan agar bisa bersaing di masa yang akan datang.

 BACA JUGA:

"Pernyataan bacapres Ganjar Pranowo sangat menarik dicermati. Bagi Partai Perindo, istilah generasi muda tidak gamang atau tidak galau menghadapi masa depan yang disampaikan Ganjar pranowo, sejalan dengan tujuan dan cita-cita Partai perindo menuju Indonesia Sejahtera," kata Dian kepada wartawan, Kamis (20/7/2023).

Dian Mirza yang merupakan bacaleg DPRD DKI Jakarta dapil 9 dari Partai Perindo yang meliputi Jakarta Barat A (Kecamatan Tambora, Cengkareng, Kalideres) itu mengatakan, untuk mencapai cita-cita itu, generasi muda perlu meningkatkan keterampilan dan kualitas dirinya sehingga dapat dilibatkan dalam pembangunan bangsa.

"Misalnya nih, dengan meningkatkan literasi, dan enggak cuman baca loh, tapi betul-betul memahami mendalami informasi, kebenarannya dicek, penilaian soal isu harus objektif terus juga mempertimbangkan dampaknya sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih pasti gitu loh. Jadi ga gampang goyah," ujarnya.

 BACA JUGA:

Selain itu, lanjutnya, generasi muda harus memiliki mimpi dan tujuan hidup. Dian mengibaratkan seperti sebuah mobil. Untuk mencapai tujuan, seseorang harus mempersiapkan bahan bakar dan peta jalan.

"Tidak kalah penting, generasi muda juga harus punya mentor yang tepat yang bisa mengarahkan bisa menggali potensi mereka," ujar politisi muda Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

