Ganjar Pranowo Ungkap Kriteria Cawapres Idamannya: Satu Visi dan Energik

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) untuk Pilpres 2024 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa bakal cawapres yang akan mendampinginya tidak hanya harus mempunyai visi bersama.

Ganjar mengharapkan bakal cawapres dirinya tersebut juga merupakan orang yang energik. Hal itu diperlukan untuk dapat menjalankan tugas dengan luwes.

"Saya harapkan cawapres ini orang yang energik, orang yang juga sevisi dan orang yang bisa mengeksekusi beberapa pekerjaan tertentu setelah mendapatkan keputusan sesuai janji politik," kata Ganjar saat menjadi Pembicara di Indonesia Data and Economic Conference Kata Data: Indonesia Rising, Kamis (20/7/2023).

Kemudian juga, Ganjar mengharapkan cawapres pasangannya nanti bisa mengoptimalkan fungsi jabatanya dan tidak selalu berada di bawah presiden untuk mengambil keputusan.

"Tidak hanya selalu di bawah perintah presidennya, sehingga seorang wapres mesti dioptimalkan fungsinya. Jadi jangan dijadikan ban serep saja," katanya.

Sehingga kata Ganjar, untuk mengejar Indonesia masuk dalam 5 negara ekonomi terbesar di Dunia dapat terwujud. Pasalnya target tersebut hanya tinggal 13 tahun lagi.