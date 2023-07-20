Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar: Capres dan Cawapres Harus Dwi Tunggal, Tidak Boleh Ada Agenda Sendiri

Heri Purnomo , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |16:19 WIB
Ganjar: Capres dan Cawapres Harus Dwi Tunggal, Tidak Boleh Ada Agenda Sendiri
Ganjar Pranowo. (Foto: Antara)
JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) PDIP yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengungkapkan calon wakil presiden yang akan mendampingi dirinya harus satu visi dengannya dan tidak boleh ada agenda sendiri.

"Sehingga calon presiden dan calon wakil presiden itu satu paket atau dwi tunggal," kata Ganjar saat menjadi Pembicara di Indonesia Data and Economic Conference Kata Data: Indonesia Rising, Kamis (20/7/2023).

Ganjar menjelaskan bahwa konsep Dwi Tunggal tersebut yakni tidak menjadikan wakil presiden sebagai ban serep.

"Ketika ada potensi yang sangat bagus maka jangan dijadikan ban serep. Meski secara konstitusional sepeti itu juga," katanya.

Adapun terkait dengan nama calon wakil presiden tersebut, Ganjar mengatakan sudah banyak pihak yang berkomunikasi dengannya. Akan tetapi dia menegaskan harus mempunyai visi misi yang sama.

