5 Bulan Pilot Susi Air Disandera KKB, Jenderal Kopassus Ahli Perang Hutan Ungkap Temuan Penting

JAYAPURA – Penyelamatan Pilot Susi Air Kapten Phillips Mertens yang masih disandera KKB teroris masih terus diupayakan oleh pasukan gabungan TNI-Polri.

Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan, mengungkapkan kondisi pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut. Bahkan, dia mendapati foto Phillips dengan kondisi yang sangat baik meski lima bulan disandera.

"Pilot kondisinya baik-baik saja. Dan kita lihat di foto orangnya, orangnya sehat mukanya tidak stress, hanya bosan saja. Nampak dari matanya mata bosan saja, tidak ada masalah dengan pilot," ujar Mayzen Izak, Kamis (20/7/2023).

Jenderal Kopassus ini berkeyakinan, Egianus Kogoya dan kelompoknya memperlakukan sang pilot dengan baik. Meski begitu langkah strategis untuk membebaskan Philips terus dilakukan.

"Egianus pun menjaganya dengan baik, terus apa yang dikhawatirkan. Enggak ada masalah ya, tapi tentunya langkah-langkah kita lakukan untuk segera supaya dia ini bisa kembali hidup dengan keluarganya bisa bekerja seperti sebelumnya," ucapnya.

Izak juga menegaskan, upaya pembebasan Pilot Susi Air dilakukan dengan mengedepankan pemerintah daerah, bukan operasi militer yang banyak ditafsirkan.