HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Sosok Tepat untuk Percepatan Pembangunan Menuju Indonesia Emas

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |17:01 WIB
Ganjar Pranowo Sosok Tepat untuk Percepatan Pembangunan Menuju Indonesia Emas
Ganjar Pranowo. (Foto: Pemprov Jateng)
A
A
A

JAKARTA - Tingginya tingkat kepuasan masyarakat atas keberhasilan Pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin, menunjukkan arah pembangunan Indonesia sudah baik dan sesuai dengan pengharapan masyarakat Indonesia secara luas.

Jurkamnas Muda Ganjar Presiden Kita (GPK), Adrian Harahap menilai pembangunan di Indonesia harus berkelanjutan dan menyasar kepada pembangunan yang linear dengan membangun kesejahteraan rakyat.

“Capaian-capaian pemerintahan hari ini dalam mendongkrak income perkapita masyarakat harus dapat dilanjutkan oleh pemimpin kedepan. Sosok Ganjar Pranowo adalah solusi dari apa yang hari ini dan kedepannya dibutuhkan rakyat Indonesia,” ucapnya, Kamis (20/7/2023).

Adrian yang juga mantan Bendum IPNU ini juga melihat indikator pembangunan di Jawa Tengah pada saat dipimpin Ganjar Pranowo. Selama dua periode cenderung naik dan mampu mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat.

Adrian menambahkan, gaya kepemimpinan Pak Ganjar sangat mirip dengan Joko Widodo (Jokowi) yang sederhana, jujur, merakyat dan sikapnya sangat terbuka.

