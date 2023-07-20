Jokowi Blak-blakan soal Bertemu Surya Paloh, Bahas Politik hingga Pemilu 2024

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Kepresidenan pada Senin, 17 Juli 2023.

Jokowi mengatakan bahwa pertemuannya dengan Paloh merupakan hal yang sering dilakukan. Bahkan dirinya mengaku sering berbicara dengan Paloh.

"Pertemuan dengan pak Surya Paloh. Iya pertemuan biasa. kita kan sering ketemu, sering ketemu, sering ketemu. Berbicara ya berbicara wajar, masa mau tau semuanya," kata Jokowi, Kamis (20/7/2023).

Dalam pertemuan itu, Jokowi mengaku membahas mengenai pemerintahan dan politik. Dirinya juga mengakui membahas mengenai pemilu 2024, namun tidak secara spesifik dijelaskan.

"Ya ada berbicara masalah yang berkaitan dengan kepemerintahan, ada yang berbicara masalah berkaitan dengan politik, ada yang berkaitan dengan 2024. Tapi kan gak bisa saya sebut satu per satu secara detail. Enak banget dong," tutup Jokowi.