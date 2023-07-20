5 Ular Terbesar dan Terganas di Dunia

INDONESIA tidak hanya kaya akan keragaman fauna dan flora. Lebih dari itu, Indonesia juga memiliki beberapa jenis ular. Ular merupakan hewan melata tidak berkaki dengan ciri fisiknya berbentuk panjang dan bersisik.

Hewan reptil satu ini dapat hidup di berbagai habitat seperti gunung, hutan, gurun, dataran rendah, lahan pertanian, bahkan di lingkungan pemukiman penduduk. Ular juga ditemukan hidup di laut dan dominan di daerah beriklim tropis.

Okezone mencoba mengulas beberapa jenis ular terbesar dan paling ganas di dunia. Berikut ulasannya:

1. Anaconda

Anaconda, ular asal Amazon, Amerika Selatan itu termasuk dalam genus eunectes yang dalam bahasa latin yang artinya perenang yang baik. Ular ini tidak berbisa dan memiliki berbagai warna seperti coklat, kuning pucat, hijau, coklat keabuan, dan dengan ciri sisik bermotif bintik besar berbentuk oval warna hitam di punggungnya.

Ular ini termasuk ular berukuran besar yang sangat mematikan. Selain berbobot lebih dari 100 kilogram, ular ini memiliki panjang mencapai 12 meter. Spesies ini hanya ditemukan di Amerika Selatan tepatnya di Sungai Amazon. Ular ini kerap memangsa binatang-binatang besar seperti monyet, babi, bahkan buaya.

Usai melahap mangsanya, ular anaconda dapat hidup berminggu-minggu tanpa makan sama sekali. Ular ini juga memiliki keahlian menangkap mangsa dari dalam air tanpa mengeluarkan tubuhnya. Anaconda pun punya penciuman tajam sehingga mampu mendeteksi keberadaan mangsanya.