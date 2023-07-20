KPK Bakal Bongkar Andil Pengusaha asal Yogya di Sidang Suap Proyek Jalur Kereta

JAKARTA - Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal membongkar andil pengusaha asal Yogyakarta dalam sidang perkara dugaan suap terkait proyek pembangunan jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pengusaha tersebut bernama M Suryo.

"Nanti di persidangan tim jaksa tentu akan buktikan surat dakwaannya dengan memeriksa beberapa saksi dipersidangan dimaksud," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (20/7/2023).

Keterlibatan M Suryo sudah pernah terungkap dalam surat dakwaan Direktur Utama (Dirut) PT Istana Putra Agung (PT IPA), Dion Renato Sugiarto. Dion Renato merupakan terdakwa penyuap Pejabat Ditjen Perkeretaapian. KPK bakal menguraikan keterlibatan pihak lain, termasuk M Suryo lewat pemeriksaan saksi-saksi di sidang selanjutnya.

Dalam surat dakwaan Dion Renato Sugiarto yang dibacakan tim jaksa pada, 6 Juli 2023 di Pengadilan Negeri Semarang, Suryo disebut sebagai pihak yang sudah memesan proyek pekerjaan Jalur Ganda KA antara Solo Balapan - Kadipiro - Kalioso KM 96+400 sampai dengan KM 104+900 (JGSS 6) senilai Rp164,515 miliar.

Suryo menggunakan bendera perusahaan PT Calista Perkasa Mulia untuk mendapatkan proyek tersebut. Namun ternyata ada syarat yang tidak dipenuhi oleh PT Calista Perkasa Mulia saat proses evaluasi terkait lelang proyek tersebut.

Balai Teknik Perkeratapian (BTP) kemudian menunjuk perusahaan kontraktor lain untuk menggarap proyek tersebut. Adapun, perusahaan pengganti PT Calista Perkasa Mulia yakni PT Istana Putra Agung yang merupakan perusahaan pendamping lelang sebagai pemenang proyek JGSS 6.