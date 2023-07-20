Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Polri Sudah Tangkap 829 Tersangka Kasus Perdagangan Orang

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |18:11 WIB
Polri Sudah Tangkap 829 Tersangka Kasus Perdagangan Orang
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) TPPO bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sejauh ini telah menangkap 829 orang tersangka tindak pidana perdagangan orang.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan mengungkapkan bahwa, jumlah itu berdasarkan analisa dan evaluasi periode 5 Juni hingga 19 Juli 2023.

"Jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 829 orang," kata Ramadhan kepada awak media, Jakarta, Kamis (20/7/2023).

Adapun, jumlah laporan polisi yang masuk terkait perdagangan manusia sampai saat ini sebanyak 699 laporan.

Telusuri berita news lainnya
