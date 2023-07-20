Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengupas Misteri Tangkalaluk, Ular Raksasa Penunggu Rimba Borneo yang Bikin Ilmuwan Tertarik

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |18:23 WIB
Mengupas Misteri Tangkalaluk, Ular Raksasa Penunggu Rimba Borneo yang Bikin Ilmuwan Tertarik
Tangkapan layar media sosial
A
A
A


JAKARTA - Misteri Tangkalaluk, ular raksasa penunggu Hutan Kalimantan paling ditakuti masyarakat Dayak menarik perhatian ilmuwan Anthro Zoologi. Ular ini disebut berukuran besar dan sangat ditakuti oleh masyarakat Dayak di pedalaman Kalimantan.

Tangkalaluk sebenarnya lebih dikenal dengan sebutan Raja Piton atau memiliki nama latin Reticulated Phyton.

Ular ini menjadi legenda di kalangan suku Dayak dan masyarakat lokal. Sejumlah masyarakat meyakini Tangkaluluk adalah makhluk jadi-jadian atau ular siluman berukuran raksasa. Namun ada pula yang bilang jika raja rimba di bumi Kalimantan tak lain ialah Tangkaluluk.

Sementara itu, pada tahun tahun 2019 silam, viral di media sosial beredar foto yang disebut sebagi ular tangkalaluk mati akibat kebakaran hutan. Foto itu diunggah oleh akun Facebook bernama Johan Michael Median Pasha.

Berdasarkan catatan, ular terbesar di dunia bukanlah piton, melainkan Anaconda yang memiliki nama latin Eunectes Murinus berbobot 250 kilogram. Ular ini lebih dikenal Anaconda hijau yang panjangnya rata-rata bisa mencapai 10 meter.

Melansir laman Live Science, ular piton ini tersebar di sepanjang Asia Tenggara dan Hindia Timur. Ular ini memiliki berat rata-rata 113 kilogram dan spesimen terbesar yang pernah tercatat berbobot 158 kilogram.

Halaman:
1 2 3
      
