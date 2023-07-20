Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Minta Bupati se-Indonesia Jaga Stabilitas Keamanan Jelang Pemilu 2024

Irfan Maulana , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |19:13 WIB
Wapres Minta Bupati se-Indonesia Jaga Stabilitas Keamanan Jelang Pemilu 2024
Wapres KH Ma'ruf Amin (Foto: Setwapres BPMI)
TANGERANG - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin Pemilihan Umum (Pemilu) serentak didesain untuk menciptakan pemerintahan yang stabil serta berjalan beriringan dengan pembangunan nasional dan daerah.

Hal itu dia sampaikan saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Kamis (20/7/2023).

Pemilu serentak 2024, kata dia, adalah suatu proses kebijakan politik dan perencanaan pelaksanaan pembangunan dengan kerangka tahapan waktu yang stabil.

"Setiap tahapan menjelang Pemilu dan Pilkada 2024 tidak kalah penting dibandingkan dengan hari pencoblosan," ucapnya.

Dia pun berharap para Bupati bersama jajarannya dapat menjaga stabilitas dan keamanan jelang dan pasca Pemilu serentak 2024 mendatang.

"Saya berharap para pemimpin kabupaten bersama perangkatnya Sigap dalam menjaga stabilitas dan keamanan menjelang hingga pelaksanaan Pemilu dan Pilkada," kata Ma'ruf.

