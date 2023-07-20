Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Riset Big Data: Perindo Parpol Non Parlemen yang Paling Banyak Diperbincangkan

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |19:34 WIB
Riset Big Data: Perindo Parpol Non Parlemen yang Paling Banyak Diperbincangkan
Antony Leong. (Foto: Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menjadi parpol non parlemen yang paling banyak diekspos dan menjadi perbincangan. Hal ini terpotret dalam rilis riset big data dan media monitoring yang dilakukan PoliEco Digital Insights Institute.

"Top of mind partai non parlemen adalah adalah Partai Perindo dengan persentase 4,09%," kata Direktur PoliEco Digital Insights Institute, Antony Leong dalam memparkan hasil risetnya yang dikakukan di Menara 9, Gandaria, Jakarta Selatan, Kamis (20/7/2023).

 BACA JUGA:

Di bawah Partai Perindo, parpol non parlemen lainnya adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan persentase ekspose sebesar 2,39% dan Partai Bulan Bintang (PBB) sebesar 1,54%.

Antony pun mengungkapkan analisa yang membuat Partai Perindo dan dua parpol non parlemen ini mendapatkan ekspose yang cukup tinggi.

 BACA JUGA:

"Ketiga partai ini menjadi teratas di kalangan non parlemen dikarenakan banyak melakukan pemberitaan tentang isu pileg dan pilpres," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180916/perindo-TIMk_large.jpg
Bentuk Politik Akuntabel dan Transparan, Partai Harus Siap Diperiksa oleh Rakyat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180914/perindo-vzKg_large.jpg
Wejangan HT ke Kader Perindo: Bangun Organisasi Sampai ke Bawah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180913/perindo-QElq_large.jpg
Babak Baru Politik Transparan, Perindo Luncurkan Laporan Kinerja DPRD Kader
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement