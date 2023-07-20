Riset Big Data: Perindo Parpol Non Parlemen yang Paling Banyak Diperbincangkan

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menjadi parpol non parlemen yang paling banyak diekspos dan menjadi perbincangan. Hal ini terpotret dalam rilis riset big data dan media monitoring yang dilakukan PoliEco Digital Insights Institute.

"Top of mind partai non parlemen adalah adalah Partai Perindo dengan persentase 4,09%," kata Direktur PoliEco Digital Insights Institute, Antony Leong dalam memparkan hasil risetnya yang dikakukan di Menara 9, Gandaria, Jakarta Selatan, Kamis (20/7/2023).

Di bawah Partai Perindo, parpol non parlemen lainnya adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan persentase ekspose sebesar 2,39% dan Partai Bulan Bintang (PBB) sebesar 1,54%.

Antony pun mengungkapkan analisa yang membuat Partai Perindo dan dua parpol non parlemen ini mendapatkan ekspose yang cukup tinggi.

"Ketiga partai ini menjadi teratas di kalangan non parlemen dikarenakan banyak melakukan pemberitaan tentang isu pileg dan pilpres," ujarnya.