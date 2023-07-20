Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Riset Pedas: Perindo Berpeluang Besar ke Senayan

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |20:24 WIB
Riset Pedas: Perindo Berpeluang Besar ke Senayan
Antony Leong. (Foto: Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) memiliki peluang yang besar untuk melenggang ke Parlemen di Senayan. Analisa ini bukan tanpa sebab, pasalnya partai besutan Hary Tanoesoedibjo (HT) ini menjadi parpol non parlemen yang paling banyak diekspos dan diperbincangkan di media sosial.

Analisa ini disampaikan oleh Direktur PoliEco Digital Insights Institute (Pedas), Antony Leong usai memparkan hasil risetnya di Menara 9, Gandaria, Jakarta Selatan, Kamis (20/7/2023).

 BACA JUGA:

"Sesuai dengan big data 3 bulan terakhir kita bahwa Perindo bisa lolos ke Parlemen di atas ambang batas 4%," kata Antony Leong.

Dia juga turut mengungkap bahwa Perindo menjadi parpol non parlemen yang mendapatkan ruang sentimen positif atas isu-isu yang dibicarakan publik di media sosial. Isu-isu yang dimaksud terkait dengan Pilpres maupun Pileg.

 BACA JUGA:

Menurut Antony, bukan tidak mungkin dalam periode-periode mendatang, Partai Perindo akan mendapatkan ekpsos yang lebih besar.

"Apalagi sudah mendeklarikan dukungannya kepada Ganjar dan menjadi nilai tambah untuk periode ke depan," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180916/perindo-TIMk_large.jpg
Bentuk Politik Akuntabel dan Transparan, Partai Harus Siap Diperiksa oleh Rakyat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180914/perindo-vzKg_large.jpg
Wejangan HT ke Kader Perindo: Bangun Organisasi Sampai ke Bawah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180913/perindo-QElq_large.jpg
Babak Baru Politik Transparan, Perindo Luncurkan Laporan Kinerja DPRD Kader
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement