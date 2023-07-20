Riset Pedas: Perindo Berpeluang Besar ke Senayan

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) memiliki peluang yang besar untuk melenggang ke Parlemen di Senayan. Analisa ini bukan tanpa sebab, pasalnya partai besutan Hary Tanoesoedibjo (HT) ini menjadi parpol non parlemen yang paling banyak diekspos dan diperbincangkan di media sosial.

Analisa ini disampaikan oleh Direktur PoliEco Digital Insights Institute (Pedas), Antony Leong usai memparkan hasil risetnya di Menara 9, Gandaria, Jakarta Selatan, Kamis (20/7/2023).

"Sesuai dengan big data 3 bulan terakhir kita bahwa Perindo bisa lolos ke Parlemen di atas ambang batas 4%," kata Antony Leong.

Dia juga turut mengungkap bahwa Perindo menjadi parpol non parlemen yang mendapatkan ruang sentimen positif atas isu-isu yang dibicarakan publik di media sosial. Isu-isu yang dimaksud terkait dengan Pilpres maupun Pileg.

Menurut Antony, bukan tidak mungkin dalam periode-periode mendatang, Partai Perindo akan mendapatkan ekpsos yang lebih besar.

"Apalagi sudah mendeklarikan dukungannya kepada Ganjar dan menjadi nilai tambah untuk periode ke depan," ucapnya.