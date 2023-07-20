Wapres Minta Pemkab Se-Indonesia Tekan Angka Stunting Hingga 14 Persen

TANGERANG - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) se-Indonesia untuk menekan angka stunting hingga 14 persen pada 2024. Caranya dengan memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Hal itu dia sampaikan saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Kamis, (20/7/2023).

"Perkuat kualitas SDM di daerah masing-masing, genjot penurunan angka stunting hingga capai angka target per valensi stunting 14 persen pada 2024," tuturnya.

Diketahui, Rakernas XV Apkasi diikuti oleh 416 Pemkab dan berlangsung selama tiga hari mulai dari Kamis ini sampai Sabtu 22 Juli 2023.

Rakernas XV Apkasi turut mengambil tema Apkasi Otonomi Expo Tahun 2023 (AOE2023) dengan menampilkan pameran budaya hingga produk lokal setiap daerah di tanah air.

Sebelumnya Ma'ruf Amin menyebutkan keluarga merupakan aktor kunci untuk mengatasi stunting. Apalagi, statistik PBB 2020 mencatat, lebih dari 149 juta (22%) balita di seluruh dunia mengalami stunting, dimana 6,3 juta balita stunting adalah balita Indonesia.