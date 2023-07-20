Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pakai Baju Desain Jokowi, Bukti Dia Bukan Cuma Milik Partai

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |21:46 WIB
Ganjar Pakai Baju Desain Jokowi, Bukti Dia Bukan Cuma Milik Partai
Ganjar mengenakan baju yang didesain Jokowi (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Peneliti dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad berpendapat baju garis hitam putih yang dipakai Ganjar Pranowo selama masa kampanye desain dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebagai salah satu bukti Ganjar bukan hanya milik partai politik, dalam hal ini PDI Perjuangan.

"Ya (bukan hanya milik partai), mau tidak mau Ganjar harus menjadi milik semua. Satu partai tidak akan cukup menjadikan dia presiden," ujar Saidiman, Kamis (20/7/2023).

Menurut dia, kemeja yang dipakai Ganjar itu bermotif lurik-lurik yang mengingatkan akan baju khas Jawa, khusunya Yogyakarta.

"Namun dengan warna hitam dan putih. Mungkin ini ingin memberi kesan dekat dengan lokalitas (masyarakat tradisional), namun pada saat yang sama, dan pada saat yang sama lebih terbuka," kata dia.

Di sisi lain, Saidiman mengakui simbol PDIP tidak ditinggalkan sama sekali dalam baju tersebut.

"Karena hitam dan putih juga cukup menonjol dalam lambang atau bendera partai itu (PDIP)," kata dia.

Saidiman menuturkan yang paling menarik dari kemeja itu ialah hasil desain langsung oleh Presiden Joko Widodo.

"Ini bisa dimaknai bahwa Ganjar memang tokoh yang secara politik paling dekat dengan Jokowi bahkan mungkin tokoh yang dipersiapkan melanjutkan pemerintahan selanjutnya," ujar dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
