Effendi Syahputra Bagikan APAR dan Soundsystem Portabel ke Warga Petukangan Utara

JAKARTA - Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra membagikan sejumlah alat pemadam api ringan (APAR) dan soundsystem portabel ke warga Petukangan Utara RW 10, Rabu (19/7/2023).

Effendi yang merupakan bacaleg Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- menyebutkan, pembagian APAR ini sebagai upaya pencegahan kebakaran karena lingkungan tersebut rawan kebakaran karena padat penduduk.

"Kita bagikan karena memang daerah sini memang rawan kebakaran, jadi ini membantu mengantisipasi agar kebakaran terjadi," kata Effendi di lokasi.

Juru bicara nasional Partai Perindo --partai modern yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu-- menyebutkan, soundsystem portabel nantinya diperuntukkan untuk kegiatan ibu-ibu.

"Bantuan soundsystem yang digunakan untuk digunakan kegiatan kemasyarakatan seperti pengajian dan kegiatan ibu-ibu yang ada di sekitar sini," ucap Effendi.

Politisi Partai Perindo --partai yang dipimpin Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan mendukung bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu-- melanjutkan, dalam kegiatan tersebut sekaligus mensosialisasikan KTA berasuransi.

"Kita memberikan bantuan KTA berasuransi Partai Perindo untuk masyarakat di sini supaya tercover kalau ada kemalangan atau kecelakaan yang dialami masyarakat setempat," ujarnya.

(Khafid Mardiyansyah)