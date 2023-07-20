Dapat Bantuan APAR dan Soundsystem Portabel, Warga RW 10 Petukangan Utara Bersyukur

JAKARTA - Warga Petukangan Utara RW 10 menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta Effendi Syahputra.

Hal itu terkait bantuan yang diberikan politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- berupa sejumlah alat pemadam api ringan (APAR) dan soundsystem portabel.

"Sangat membantu mengingat di daerah kita yang padat penduduk dan rawan kebakaran," kata Ketua RT 006/010 Petukangan Utara, Turisman seusai pembagian bantuan tersebut.

BACA JUGA: Effendi Syahputra Bagikan APAR dan Soundsystem Portabel ke Warga Petukangan Utara

Hal senada juga disampaikan Ketua RT 005/010, Marmono. Menurutnya, bantuan yang diberikan Partai Perindo --partai modern yang dikenal peduli rakyat kecil gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu-- sangat bermanfaat bagi warganya.

"Bantuan APAR sangat berguna sekali buat warga kami karena wilayah kami wilayahnya padat, jadi untuk mengantisipasi adalah persiapan untuk APAR sangat bagus sekali," ucapnya.

(Khafid Mardiyansyah)