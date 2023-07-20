Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Heboh ODGJ Mengamuk di Duren Sawit, Tak Mau Diamankan tapi Minta Warga Panggil Ambulans

Muhammad Farhan , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |04:09 WIB
Heboh ODGJ Mengamuk di Duren Sawit, Tak Mau Diamankan tapi Minta Warga Panggil Ambulans
A
A
A

JAKARTA - Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berjenis kelamin pria, mengamuk di Jalan Perumnas Raya, Malaka Sari, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pria ODGJ berinisial JS tersebut mengamuk dan berteriak minta tolong sembari memekikkan Ambulance pada sekira pukul 23.47 WIB, Rabu malam (19/7/2023).

Saksi mata, Yadi (31) yang merupakan pengemudi ojek online mengaku dirinya tengah membeli rokok di warung pinggir jalan itu saat melihat ODGJ tersebut mengamuk. Dia menyampaikan ODGJ itu mengamuk dan memberontak dari pegangan sejumlah pria yang berusaha mengamankannya.

"Saat saya beli rokok, saya melihat bapak (JS) itu mengamuk sembari memberontak ketika dipegangin dua orang pria. Pas saya tanya, katanya bapak itu ODGJ," ujar Yadi di lokasi, Kamis (20/7/2023).

Yadi menuturkan JS mengamuk sembari berteriak-teriak guna melepaskan diri dari penahanan dua orang di lokasi. Yadi mengungkapkan, JS berteriak minta tolong dan memanggil ambulance ke sekitarnya.

"Lucunya pas mengamuk, ODGJ itu berteriak 'panggil ambulance, panggil ambulance'. Si ODGJ itu juga berteriak mengaku orang gila," ujarnya.

Saat ditemui di TKP, JS tengah diamankan oleh dua orang pria yang mengaku keluarganya. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, JS merupakan warga Buaran II dan berdomisili tidak jauh dari lokasi dirinya mengamuk.

Saat diamankan pada sekira pukul 23.46 WIB, JS segera dibantu dilarikan ke Rumah Sakit Jiwa Duren Sawit oleh anggota Polsek Duren Sawit. Saat diminta keterangan, dua orang pria yang mengaku keluarga JS tidak mau menyampaikan sepatah kata pun. Mereka mengatakan hendak mengurus JS di Rumah Sakit tersebut.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Duren Sawit ODGJ
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177497//viral-lP4h_large.jpg
Kronologi 2 Bocah Disandera Ayahnya yang Idap ODGJ di Pasar Rebo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177495//viral-xHJN_large.jpg
Ayah Nekat Sandera Dua Anak Kandungnya Dalam Ruko di Pasar Rebo Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175029//odgj-aYk8_large.jpg
Pria ODGJ yang Membabi Buta Tusuk 4 Orang, Kini Diobservasi di RS Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3174953//penusukan-fPwr_large.jpg
Ini Tampang ODGJ yang Tusuk 4 Orang di Cilandak Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174909//penusukan-ucK0_large.jpg
ODGJ Ngamuk, 4 Orang Ditusuk Karambit di Cilandak Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/338/3171914//renang-kK39_large.jpg
Viral Seorang Wanita Renang Dadakan di Kolam Patung Kuda Bikin Geger
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement