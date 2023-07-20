Heboh ODGJ Mengamuk di Duren Sawit, Tak Mau Diamankan tapi Minta Warga Panggil Ambulans

JAKARTA - Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berjenis kelamin pria, mengamuk di Jalan Perumnas Raya, Malaka Sari, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pria ODGJ berinisial JS tersebut mengamuk dan berteriak minta tolong sembari memekikkan Ambulance pada sekira pukul 23.47 WIB, Rabu malam (19/7/2023).

Saksi mata, Yadi (31) yang merupakan pengemudi ojek online mengaku dirinya tengah membeli rokok di warung pinggir jalan itu saat melihat ODGJ tersebut mengamuk. Dia menyampaikan ODGJ itu mengamuk dan memberontak dari pegangan sejumlah pria yang berusaha mengamankannya.

"Saat saya beli rokok, saya melihat bapak (JS) itu mengamuk sembari memberontak ketika dipegangin dua orang pria. Pas saya tanya, katanya bapak itu ODGJ," ujar Yadi di lokasi, Kamis (20/7/2023).

Yadi menuturkan JS mengamuk sembari berteriak-teriak guna melepaskan diri dari penahanan dua orang di lokasi. Yadi mengungkapkan, JS berteriak minta tolong dan memanggil ambulance ke sekitarnya.

"Lucunya pas mengamuk, ODGJ itu berteriak 'panggil ambulance, panggil ambulance'. Si ODGJ itu juga berteriak mengaku orang gila," ujarnya.

Saat ditemui di TKP, JS tengah diamankan oleh dua orang pria yang mengaku keluarganya. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, JS merupakan warga Buaran II dan berdomisili tidak jauh dari lokasi dirinya mengamuk.

Saat diamankan pada sekira pukul 23.46 WIB, JS segera dibantu dilarikan ke Rumah Sakit Jiwa Duren Sawit oleh anggota Polsek Duren Sawit. Saat diminta keterangan, dua orang pria yang mengaku keluarga JS tidak mau menyampaikan sepatah kata pun. Mereka mengatakan hendak mengurus JS di Rumah Sakit tersebut.

(Khafid Mardiyansyah)