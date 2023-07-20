Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Heboh ODGJ Datangi Dinsos Kota Bogor, Ngaku Sudah Membunuh Orang

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |06:27 WIB
Heboh ODGJ Datangi Dinsos Kota Bogor, Ngaku Sudah Membunuh Orang
A
A
A

BOGOR - Pria dengan gangguan kejiwaan berinisial T diamankan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor. Pria tersebut mengaku telah melakukan pembunuhan.

Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Bogor Dody Wahyudin mengatakan awalnya T datang ke Kantor Dinsos pada Senin 17 Juli 2023. T datang hendak melamar pekerjaan memakai baju koko dan sarung.

"Dia datang ke kantor pos depan, pak saya mau ngelamar kerja, dia dateng sarungan pake baju koko. Sama security ditemuin lah sama saya ke belakang ke bidang rehabilitasi sosial kita assesment. Kita tanya dari mana, mau kemana, kerjaan apa segala macem," kata Dody kepada wartawan, Rabu (19/7/2023).

Dalam assesment, Dody terkejut mendapat pengakuan dari T telah membunuh seseorang. Diduga, T adalah ODGJ yang melakukan pembunuhan terhadap ibunya sendiri di Purwakarta tahun 2022.

"Saya terkejut juga kaget jawabannya saya dari Purwakarta pak, abis ngebunuh orang. Saya kaget saya assesment yang tadi saya videoin itu. Jadi dikorscek aja datanya dari yang video yang televisi sama wawancara saya sama dia. Memang dia menurut pengakuannya kabur dari yayasan khusus ODGJ di Subang. Dia kabur-kaburan dari Subang, ke Purwakarta, Bandung, Bekasi terus Bogor," bebernya.

Belum diketahui pasti, kronologi terkait TS sampai ke Bogor. Dinsos Kota Bogor langsung berkoordinasi dengan Satreskrim Polresta Bogor Kota.

"Jadi kita langsung assesment kita kordinasi ke Reskrim Polresta Bogor Kota, dari Polresta Bogor Kota kordinasi ke Purwakarta dan memang membetulkan mengiyakan dan kasusnya emang sudah selesai karena itu kan ODGJ," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
