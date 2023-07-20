Transjakarta Rute Kalideres-Soetta Diharapkan Mampu Kurangi Pemotor

JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) tengah melakukan uji coba layanan bus rute Kalideres menuju Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) dengan jarak tempuh waktu rata-rata 45 menit sekali perjalanan.

Direktur Operasi dan Keselamatan PT Transjakarta Daud Joseph berharap dengan adanya rute layanan menuju Bandara Soekarno-Hatta dapat mengurangi jumlah pengguna sepeda motor yang bermobilitas di Jakarta setiap harinya.

Berdasarkan hasil survei Transjakarta kepada pelanggan yang menggunakan layanan dari Terminal Kalideres menuju Soetta selama masa uji coba, mayoritas dari mereka sebelumnya bekerja menggunakan sepeda motor.

"Biasanya yang selama ini mereka gunakan sebelum ada layanan ini itu sepeda motor. Artinya, ketika mereka beralih ke layanan ini diharapkan penggunaan sepeda motor akan jauh berkurang," kata Joseph kepada wartawan, dikutip Kamis (20/7/2023).

Dari hasil survei, Transjakarta mencatat pelanggan yang menggunakan layanan tersebut merupakan pekerja bandara, mulai dari pegawai terminal kargo, pegawai tempat makan, dan pekerja pergudangan Bandara Soetta.