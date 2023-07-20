Rumah Warga di Permukiman Padat Menteng Atas Kebakaran!

JAKARTA - Kebakaran hebat sempat melanda sejumlah rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Minangkabau, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan dan Jalan Rawa Bebek, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur pada Kamis (20/7/2023) pagi.

Kebakaran sebuah rumah di Jalan Minangkabau terjadi sekitar pukul 03.16 WIB sedangkan api baru berhasil dipadamkan sekitar pukul 05.54 WIB dengan mengerahkan belasan unit mobil pemadam kebakaran (damkar) ke lokasi.

"Unit dan personel Damkar DKI segera diluncurkan menuju lokasi untuk melakukan pemadaman yang mulai beroperasi pukul 03.16 WIB. Petugas Damkar berhasil melokalisir perambatan api lalu disusul proses pendinginan area," cuit laman Twitter @humasjakfire.

"Pengerahan sebanyak 16 unit serta 60 personel mampu menyelesaikan pemadaman yang berhasil dinyatakan selesai pukul 05.54 WIB," tambahnya.

BACA JUGA: Kebakaran Melahap Rumah Semi Permanen di Pulo Gebang

Damkar belum mengetahui pasti dugaan penyebab kebakaran tersebut. Namun, dipastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka.

"Belum diketahui secara pasti dugaan penyebab terjadinya kebakaran. Selain itu, kejadian ini dilaporkan tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka," jelasnya.